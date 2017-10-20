فتح تحقيق في فرنسا حول سفير فلسطيني بتهمة خطف اولاده

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فتحت محكمة فرنسية تحقيقا حول سفير فلسطين لدى السنغال صفوت البراغيث الذي تتهمه زوجته التي يقوم بتطليقها باختطاف أولادهم الثلاثة في دكار.

وقال مكتب النائب العام في نانتير، إحدى ضواحي باريس، إن البراغيث متهم بخطف قاصرين. ولم يصدر أمرا بالقبض عليه.

وتتهمه زوجته فايزة حشاد التي تعيش في فرنسا بعدم إعادة أطفالهما اليها في الأول من اب عندما كان من المفترض أن يعيدهم.

وكتبت في رسالة إلى وكالة فرانس برس أن "زوجي خطف أطفالي وهم محتجزون منذ 7 أيلول دون مدرسة أو زيارة أو خروج".

وكان من المقرر أن يبقى الأبناء، وهم في حضانة الأم، مع والدهم في السنغال بين الأول من تموز والأول من آب. إلا أن البراغيث رفض إعادتهم إلى فرنسا.

وفي 2 آب، رفعت فايزة شكوى ضد البراغيث بتهمة اختطاف الأولاد الذين تبلغ أعمارهم بين 5 و 8 سنوات و 10 سنوات.



وتقيم الزوجة في كلامار، إحدى ضواحي باريس.

وقالت الزوجة إنها توجهت إلى السنغال في محاولة لاستعادة أطفالها لكنها أكدت أن الأمن التابع لزوجها منعها من القيام بذلك.

وأضافت فايزة (41 عاما) "طالما أن أطفالي في مباني السفارة فلا يمكن أن أفعل شيئا" بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها زوجها.

المصدر: arabi21