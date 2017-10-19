زعيم "النصرة" أبو محمد الجولاني يظهر بفيديو مفنّداً أنباء إصابته

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بثت هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف بـ"جبهة النصرة" تسجيل فيديو غير مؤرخ يوم امس ظهر فيه زعيم "هيئة" أبو محمد الجولاني.



وقد تناول التسجيل الذي جمع عدداً من مقاتلي الهيئة المعارك التي تخوضها ضد تنظيم "داعش" في محيط منطقة أبو دالي في ريف حماة الشمالي الشرقي. ويأتي ظهور الجولاني لينفي ما أشيع عن إصابته "الحادة" في إحدى الغارات الروسية على أحد مقارّ "الهيئة" في ريف إدلب. ويخاطب الجولاني في التسجيل عدداً من عناصر "الهيئة" قبيل هجومهم على قريتي المشيرفة وأبو دالي، مؤكداً التزام "الهيئة" الخيار العسكري.