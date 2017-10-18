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قتل والد طفلته وعمرها 5 سنوات لعجزها عن انجاز فروض أُعطيت لها في المدرسة.

وفي التفاصيل، فقد قتل رجلٌ ابنته البالغة من العمر 5 سنوات، لعجزها عن “حلّ الفروض المدرسية” في منطقة بولاق الدكرور المصرية، حيث اعتدى عليها بالضرب بعبوة بلاستيكية، ما أسفر عن مفارقتها الحياة.

وتلقت الشرطة بلاغاً يفيد بمقتل “علا. ع” 5 سنوات، نتيجة إصابتها بكدمات متفرقة بجسدها، وبإجراء التحريات تبين أن والد الطفلة اعتدى عليها بماسورة بلاستيكية، لعدم قدرتها على أداء واجب المدرسة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة.

المصدر: وكالات