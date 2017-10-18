بالفيديو - رئيس البرلمان الكويتي يقوم بطرد الوفد الاسرائيلي من قاعة "البرلمان الدولي"

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طرد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، الوفد الاسرائيلي الذي كان مشاركاً في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي المنعقد في روسيا، احتجاجًا على كلمة عضو برلمان الكنيست خلال الاجتماع.

وشن الغانم هجوماً حاداً، على وفد إسرائيل في المؤتمر، وقال إن "ما تمارسه إسرائيل هو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا الغاصب المثل القائل: إن لم تستح فاصنع ما شئت".

وتابع مخاطباً الوفد الإسرائيلي: "عليك أيها المحتل الغاصب أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة فعل برلمانات العالم".

وأضاف متوجها لرئيس الوفد الإسرائيلي: "اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال".

وتنويها بهذا الموقف، وعلّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على تصرّف الغانم، فقال عند انطلاق جلسة مناقشة الموازنة المسائية: "باسم مجلس النواب أبدي اعجابي بموقف رئيس مجلس الامة الكويتي الذي طرد ممثل الكنيست الاسرائيلي من مؤتمر البرلمان الدولي".

من جانبه، أشاد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني إلى المؤتمر، «عزام الأحمد»، بكلمة «الغانم»، لافتا إلى أنها تعبر عن ضمير الشعوب العربية جميعها.

يشار الى أن لبنان يشارك في اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ137 المنعقد في مدينة سان بطرسبيرغ الروسية، بوفد يرأسه النائب علي بزي.