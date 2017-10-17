مصر.. إحالة قاتل القس القبطي إلى محكمة الجنايات

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قرر النائب العام المصري نبيل صادق إحالة مصري متهم بقتل رجل دين مسيحي، عبر الاعتداء عليه بسلاح أبيض الأسبوع الماضي، إلى المحكمة الجنائية العاجلة.

وقال مكتب النائب العام في بيان: إن "صادق أمر بإحالة المتهم بارتكاب جريمة قتل القس سمعان شحاته رزق الله بمنطقة المرج إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسه على ذمة المحاكمة".

ولم يشر البيان إلى دوافع ارتكاب جريمة القتل، التي حدثت في منطقة تقع على أطراف القاهرة الخميس الماضي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها الخميس الماضي، أن "الشرطة ألقت القبض على رجل عاطل عن العمل ومقيم في مدينة السلام بالقاهرة بتهمة الاعتداء على القس بسلاح أبيض".. "الرجل سبق اتهامه في قضية بالتعدي على والده بالضرب وإصابته وإشعال النار بمنزله".

وأظهرت لقطات فيديو، التقطتها كاميرات مراقبة أمنية للحادث، رجلا يمسك بما يشبه الساطور وهو يلاحق القس قبل أن يسدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن "القس كان يشغل منصب كاهن كنيسة القديس يوليوس بقرية عزبة جرجس في محافظة بني سويف جنوبي العاصمة، وقتل في حادث اعتداء خلال زيارة إلى القاهرة".

المصدر: رويترز