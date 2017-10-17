خادمة 'تسحر' عائلة وتسبب أحداثاً غامضة في المنزل... إليكم القصة!

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اكتشف أفراد عائلة سعودية تقطن في حي النعيم في جدة، أن العاملة المنزلية المقيمة لديهم تقوم بأعمال السحر والشعوذة.



وكانت العائلة شهدت في الآونة الأخيرة أحداثاً غريبة وغامضة في منزلها. وقد اكتشف أفرادها أمر الخادمة الفليبينية بعد تحريات قاموا بها بأنفسهم.



وعلى الأثر، تقدم الوالد ببلاغ إلى الجهات الأمنية في جدة، اتهم فيه العاملة المنزلية بالقيام بأعمال سحر وشعوذة أدت إلى حدوث أمور غير مفهومة في منزله.



وأسفرت التحريات عن إلقاء القبض على العاملة، وعثر في حوزتها على طلاسم موضوعة داخل لفافات من الشعر.



كما وجد رجال الأمن وسط مقتنياتها صوراً تعود لأفراد العائلة. ووجهت إليها تهمة القيام بأعمال سحر، وأودعت السجن في انتظار أن يتم التحقيق معها.