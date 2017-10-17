مدينة عربية تتصدر قائمة المدن الأكثر خطورة على حياة النساء في العالم!

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نشرت مؤسسة طومسون الخيرية قائمتها بأكثر المدن خطورة على النساء في العالم.

الدراسة قام بها عدد من الخبراء بالإستناد على عدد من المعايير الرئيسية لتقييم هذه المدن، وهذه المعايير تضمنت العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة وتوافر الخدمات الطبية و مدى تأثير العادات و التقاليد الثقافية، كختان النساء و الزواج من قاصرة بالإضافة لإمكانية عمل المرأة في المجتمع والتعليم.

ووفقا للدراسة فقد احتلت القاهرة المرتبة الأولى عالميا كأكثر المناطق خطورة على حياة النساء، وتقاسمت كل من مدينة كراتشي الباكستانية

و عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية كينشاسا، المرتبة الثانية، كما ضمت المراكز الخمسة الأولى كلا من مدينة دلهي الهندية و عاصمة البيرو ليما.

موسكو أحتلت المرتبة 16 عالميا، أما أكثر المدن أمنا فكانت كل من باريس و طوكيو و لندن، حسبما نقلت "رويترز".

(sputnik)