سوري ينتحر بطريقة مروعة في تركيا (فيديو)

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أقدم رجل سوري، اليوم الاثنين، على الانتحار بطريقة مروعة عبر رمي نفسه أسفل شاحنة، في مدينة بورصا، شمال غربي تركيا.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن الحادثة وقعت صباح الاثنين، في حي يافوز سليم، حيث التقطت كاميرات مراقبة في أحد المحلات التجارية المشهد الذي يظهر قيام السوري عمر مصري (36 عاما)، برمي نفسه فجأة أسفل عجلات شاحنة.

وقضى مصري على الفور نتيجة دهسه من قبل الشاحنة التي ابتعد سائقها خائفا مسافة كلم واحد، ثم توقف وأخطر الشرطة بما حصل.

هذا وتم نقل جثة الرجل إلى مركز الطب الشرعي في المدينة، وما تزال عملية التحقيق بالحادثة مستمرة.

المصدر: وكالات