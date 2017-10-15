ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشو لـ 189 قتيلا وأكثر من 200 مصاب

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أفادت مصادر طبية وأمنية بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذى وقع أمس السبت، بالعاصمة الصومالية مقديشو إلى 189 قتيلا وأكثر من 200 مصاب، فى هجوم هو الأعنف على الإطلاق الذى يحدث فى الدولة الواقعة فى منطقة القرن الأفريقى.

وذكرت شبكة "إية بى سى" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن الأطباء يناضلون من أجل تقديم المساعدة لمئات الضحايا المصابين بجروح مروعة حيث يعانى الكثير من الجرحى من حروق حالت دون التعرف على هويتهم.

ويخشى مسئولون صوماليون من استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار الذى وقع فى شارع مزدحم بالقرب من وزارات صومالية هامة.

وتلقى الحكومة الصومالية بمسئولية الانفجار- الذى وصفته بأنه "كارثة وطنية"- على حركة "الشباب" المتطرفة، غير أن حركة الشباب- التى كثيرا ما تشن تفجيرات تستهدف مناطق بارزة فى العاصمة- لم تعلن بعد مسئوليتها عنه.