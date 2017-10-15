نتانياهو يتهم الشرطة بتسريب "تسونامي" من ملفات "فساد" تخصه

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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد الشرطة الإسرائيلية متهما إياها بتسريب ملفات "فساد" يشتبه بتورطه فيها. فيما رد عليه مسؤولون من الشرطة بأنه يريد "تقويض" سلطة القانون.

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد الشرطة الإسرائيلية، متهما إياها بالقيام بـ"تسونامي من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، وهو الاتهام الذي رد عليه مسؤولون من الشرطة بالقول أن "لا أساس له" من الصحة ويرمي فقط إلى "تقويض القانون".

وقالت مسؤولة في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية مشترطة عدم الكشف عن هويتها إن "الشرطة تقوم بعملها طبقا للقانون ولن ترد على الاستفزازات الهجومية التي لا أساس لها من الصحة والتي تبلبل عملها وتقوض سيادة القانون".

وكانت القناة الثانية التلفزيونية الخاصة، قد أفادت مساء السبت أن نتانياهو سيخضع مجددا للاستجواب من قبل محققي الشرطة حول عدة قضايا، مما دفع برئيس الوزراء إلى الدفاع عن براءته مرة أخرى.

وكتب نتانياهو على صفحته على موقع فيس بوك "عندما تولى قائد الشرطة (روني الشيخ) منصبه، تعهد بأنه لن تكون هناك أي تسريبات وأن الشرطة لن تقوم بتقديم توصيات" حول توجيه اتهامات.

وأضاف "أصبحت التسريبات غير القانونية مثل تسونامي، وأصبح التعهد بعدم تقديم توصيات (حول اتهام محتمل) طي النسيان". وندد نتانياهو بما وصفه بـ"حملة إعلامية" تستهدفه.

شبهات بالفساد

ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، إذ يشتبه في القضية الأولى بتلقيه هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء بينما يشتبه في الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" يرجح أنها لم تبصر النور وتقضي بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات ايجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم "المنافس الرئيسي ليديعوت.

كما أن زوجته سارة تبلغت في أيلول/سبتمبر الماضي بإمكانية إحالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

كما ورد اسم محامي نتانياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الإسرائيلية حول شراء إسرائيل ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة "ثايسن كروب" الألمانية.

وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر المعهود في إسرائيل.

ويبلغ نتانياهو من العمر 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وقد سبق الاشتباه تكرارا في ضلوعه في قضايا فساد لكن لم يوجه له أي اتهام رسمي أبدا.

ويؤكد نتانياهو دوما انه ليس متورطا في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.