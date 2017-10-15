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طرق الموت العربية.. تعرّف إلى أكثرها خطورة!

15
OCTOBER
2017
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 يلقبها العرب بطرق الموت ويهابون عبورها، ويتجنبونها إلا إذا كانوا مضطرين؛ إنها طرق استثنائية في مختلف مناطق العالم العربي اشتهرت بحصدها للأرواح بأشكال عدة، أغلبها بسبب وعورة المسالك ومشاكل البنية التحتية.

 

هذه أخطرها:

1. تيزي نتيشكا – المغرب

تيزي نتيشكا، معبر جبلي يربط بين مدينتي ورززات ومراكش عبر جبال الأطلس، وهو الأكثر ارتفاعاً في المغرب، واشتهر بلقب "طريق الموت" بسبب حوادثه الكثيرة من انقلابات وانهيارات وانزلاقات في منعرجاته القاتلة، ما دفع الدولة للتدخل وتوسعته لتفادي إزهاق المزيد من الأرواح.

2. طريق الجلفة الأغواط - الجزائر

يعرف الجزائريون طريق الجلفة الأغواط بأنه أخطر ممر في الجزائر، إذ شهد الكثير من الحوادث في نقاط سوداء عديدة تسببت في وفيات كثيرة، وهو ما دفع السلطات لاستثمار 21 مليار دينار جزائري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

3. طريق الصحراوي الغربي – مصر

تتعدد الطرق القاتلة في مصر، ومن أبرزها الطريق الصحراوي الغربي الرابط بين القاهرة وأسيوط، إذ شهد في الفترة الممتدة بين 2013 و2014 أكبر عدد من الحوادث بتجاوزه مئة حادثة، أغلبها بسبب السرعة المفرطة والمطبات التي تجاوز عددها 85 مطباً، ولم تنجح أشغال ازدواجه في إنقاد الأوراح من العربات المتهورة والمنحنيات الخطرة.

4. كركوك بغداد – العراق

لقب السائقون العراقيون الطريق الرابط بين كركوك وبغداد بطريق الموت، إذ قال عضو مجلس محافظة ديالى أحمد الربيعي، في شباط الماضي، إن "ضحية واحدة تسقط كل 24 ساعة".

والسبب في ذلك راجع إلى كثرة المطبات والتكسّرات، إضافة إلى غياب الصيانة بسبب العمليات العسكرية على مدى سنوات.

5. طريق 15 - الأردن

صنفت قناة "رؤيا" الأردنية الطريق الصحراوي (طريق 15)، الرابط بين عمّان وجنوب المملكة، في المرتبة الأولى بين أخطر الطرق في البلاد. طوله 315 كلم ويعتبر شرياناً هاماً لنقل البضائع، إلا أنه شهد أكثر من 300 حادث تسببت بـ100 وفاة، وفق ما نقلته القناة عن دائرة السير.

6. الكاستيلو - سورية

الكاستيلو طريق حيوي في شمال مدينة حلب، وشريان إنساني هام لتموين حوالي أربعمئة ألف نسمة، لكنه اعتبر من أخطر الشوارع عندما كانت المعارك الشرسة مستعرة بين الجماعات المسلحة والجيش السوري.

الديار
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