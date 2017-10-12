كاهن مسيحي يُقتل بالساطور!

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اعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر ومصادر أمنية إن راعي كنيسة قتل في هجوم بآلة حادة في منطقة على أطراف القاهرة.





واوضح المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي في صفحته على فيسبوك إن القص سمعان شحاتة كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بقرية عزبة جرجس في محافظة بني سويف جنوبي العاصمة قتل في اعتداء خلال وجوده في مدينة السلام بشمال شرق القاهرة.





والقت الشرطة القبض على شخص ويجري استجوابه.





وكشف أحد المصادر إن قسا آخر مرافقا أصيب في الهجوم.





وقال توماس سعيد الذي وصف نفسه بأنه صديق للكاهن القتيل في اتصال هاتفي مع رويترز إن المهاجم ضرب الكاهن شحاتة بساطور على رأسه، مضيفا أن إصابة أخرى لحقت بالضحية في الصدر.