فيديو مؤثر وصادم - حمل وجبات الطعام لتقديمها للزبائن، فسقط أرضًا خلال ثوان.. ماذا حصل مع هذا النادل؟

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في مشهد مؤثر وصادم.. لفظ نادل «جرسون» أنفاسه الأخيرة أثناء تقديمه الطعام للزبائن في أحد المطاعم بعد إصابته بنوبة قلبيه حادة سقط على إثرها أرضًا خلال ثوان وفارق الحياة على الفور.

ووثقت إحدى كاميرات المطعم، لحظة وفاته، وقد تداول الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه عامل بمطعم سعودي يحمل وجبات الطعام لتقديمها للزبائن، إلا أنه سقط مغشيًا عليه بشكل غير متوقع، لافظًا أنفاسه الأخيرة في ثوان معدودة، وفي مشهد مؤثر ومفاجئ، لم يتمكن معه مرتادو المطعم ولا العاملون من إنقاذه؛ لأنه لفظ آخر أنفاسه لحظة سقوطه على الأرض.

(سيدتي)