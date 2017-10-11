قصة صورة هزت مصر.. وطلب الفيفا أصحابها

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بعد تداول صورة الشاب المصري من ذوي الاحتياجات الخاصة محمود عبده، الذي رقص طربا وفرحا وتعلق في الهواء رغم بتر قدمه عقب تأهل مصر لمونديال روسيا، طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيانات أصحابها.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن الفيفا اعتمد الصورة كلقطة معبرة تجسد وتكشف أن كرة القدم هي أداة للأمل والإرادة.

الصورة التقطت للشاب المعاق عقب انتهاء مباراة المنتخب المصري مع نظيره الكونغولي مساء أول أمس من تحت المقصورة الرئيسية في استاد الجيش ببرج العرب، وفور إحراز محمد صلاح لهدف الفوز والصعود، لم يتمالك الشاب نفسه من الفرحة وفوجئت الجماهير به يجري فرحا وبمنتهى الرشاقة رغم أنه بساق واحدة ولا يقدر على السير إلا بعكازين، ثم طار في الهواء ونزل مرة أخرى بطريقة لا يقدر عليها الأصحاء أنفسهم، وفور تداولها هزت مشاعر المصريين وألهبت حماسهم.

ويروي عزت السمري المصور بصحيفة "الجمهورية" في مصر، وملتقط الصورة تفاصيلها وكواليسها لـ"العربية.نت"، قائلا إنه يوم المباراة ذهب إلى استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة الثانية ظهرا ليتخد موقعه ومكانه مبكرا، وقبل وصول الجماهير وفي تمام الساعة الخامسة وصل عدد من المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهؤلاء يكون مكانهم تحت المقصورة الرئيسية نظرا لظروفهم الصحية.

ويضيف أنه فور قيام الإذاعة الداخلية للاستاد قبل المباراة ببث أغانٍ وطنية تفاعلت معها الجماهير فوجئ بهذا الشاب يرقص طربا على نغمات الأغاني فلفت انتباهه، ولذلك صب تركيزه عليه طيلة المباراة لمتابعة ردود أفعاله، مؤكدا أنه توقع أن يقوم هذا الشاب بحركات لا إرادية ومبهرة خلال المباراة وربما تكون مناسبة لالتقاط عدة صور معبرة عن الفرحة.

ويقول السمري إنه عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية للمباراة، وتأكد تأهل مصر للمونديال، فوجئ بهذا الشاب وخلال ثوانٍ معدودة يقوم بهذه الحركة التي لم يتوقعها على الإطلاق فحزن بشدة، لأنه لم يتمكن من التقاطها بعدسته، لذلك قام على الفور بالتفرغ لمراقبته وتركيز العدسة عليه، مضيفا أن الشاب لم يخذله وأدى الحركة مرتين أخريين وتمكن من التقاط عدة صور له خلالها.

ويضيف أنه أرسل الصور لصحيفته وبثها على مواقع التواصل كتعبير عن الفرحة الطاغية للمصريين عقب تأهل منتخبهم للمونديال، وخلال دقائق معدودة راجت الصورة وانتشرت وحدث ما حدث لها بعد ذلك من اهتمام الفيفا بها.