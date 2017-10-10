بالفيديو: ممثلة تفضح وزيراً طلب منها الطلاق ليتزوجها سراً!

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كشفت الممثلة الكويتية، أمنة الكندري، أن وزيرا طلب منها أن تطلق من زوجها، ليتزوجها في السر، وهو ما ردت عليه بنشر فيديو لها مع زوجها.

ونشرت الممثلة "الكندري"، مقطع فيديو تداوله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، قالت فيه: “قبل قليل دخل علي وزير (تقصد في حسابها) ويريد مني أن أتطلق من زوجي وأتزوجه بالسر”، ثم توجهت بحديثها لمتابعيها بالقول: "ما رأيكم؟ هل أقول اسمه أم لا؟ هل سأخرب بيته لأنه رجل كبير وأكيد متزوج؟".

كما ظهرت "الكندري" مع زوجها في المقطع حيث قال زوجها: "أنا أتكلم بخصوص الوزير الذي يخاطب زوجتي حبيبتي.. هل تريد أن تطلق امرأة لتتزوجها في السر، حرام أنت وزير وصاحب منصب ويقتدي بك الناس وأنت تقوم بتخريب بيتك وتفسد العلاقة مع زوجتك وأولادك من أجل نزوة أو شهوة".

بعد ذلك أخذت"الكندري" طرف الحديث في المقطع من زوجها لتقول: "أقدر أفضح هذا الوزير وأضع اسمه لكني أحترم بيته وأتمنى منه أن يعتذر لي"، لينتهي المقطع عند هذا الحد بقبلة من الزوج على خد "الكندري".