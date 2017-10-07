جندي سوري يُدفن ثمّ يفاجئ والده باتصال.. إليكم تفاصيل القصة الصادمة!

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دُفن سوري في إحدى القرى التابعة لمحافظة اللاذقية، بعدما تعرّف والده على جثّته، وكذلك قيام شقيقه بالتعرّف عليها، وكانت المفاجأة أن ابنهم الذي دفنوه بعدما تعرّفوا عليه، يفاجئهم باتصال هاتفي يخبرهم فيه بأنه حيّ.



وكان أعلن مقتل جندي في الجيش السوري، ويدعى نعيم حمدان، في الأول من الجاري، بعد تعرضه لإصابة مباشرة في هجوم مباغت لداعش في محافظة دير الزور. وأُحضرت جثته إلى مستشفى اللاذقية العسكري، وتم التعرّف عليها من قبل أبيه وكذلك من قبل شقيقه، ويعمل ضابطاً في الجيش السوري.



وبعد انتهاء الإجراءات الخاصة بمثل هذه الحالات، قام ذوو "نعيم" بدفنه وبدأوا بتلقي التعازي بمقتله.



وكانت المفاجأة، وبعد ثلاثة أيام، أن ابنهم، الذي سبق وتم دفنه، يقوم بإجراء اتصال هاتفي بهم ليخبرهم أنه لا يزال على قيد الحياة!

وأثار الأمر لغطاً كبيراً، خصوصاً أن الأب كان تعرف على جثة ابنه وكذلك شقيقه الآخر.



وتبيّن أن المدفون هو ليس الابن، بل جثة تعود إلى أحد الجنود السوريين، ويدعى لؤي عقلة، قيل إنه من حي الميدان الدمشقي.