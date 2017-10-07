living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هجوم مسلح على قصر السلام في جدة واشتباكات

7
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


كمال خلف- الراي اليوم-

أعلنت مصادر محلية سعودية عن اقتحام قصر دار السلام بمدينة جدة ووقوع اشتباكات أدت إلى مقتل عدد من قوات الحرس ومهاجم.


وأفادت وكالة مهر للأنباء الايرانية الرسمية نقلا عن مصادر محلية سعودية عن اشتباكات تعرض لها قصر دار السلام في جدة صباح اليوم إثر هجوم تصدت له قوات الحراسة مما أدى إلى مقتل اثنين منهم ومصرع أحد المهاجمين وفرار البقية.


وصنفت المصادر السعودية المهاجمين بالإرهابيين دون الكشف حتى الآن عن هويتهم وأسباب الهجوم. .


ويعتبر قصر السلام في جدة هو أحد قصور الحكم واتخاذ القرارات الملكية ويقع الديوان الملكي في هذا القصر ويتم عقد جميع الجلسات الوزارية فيه.
وحتى الأن لم تصدر أي أنباء رسمية عن تفاصيل الهجوم في الصحف أو وسائل الإعلام الرسمية السعودية.


ومن جهتها طالبت القنصلية الأمريكية العامة في مدينة جدة السعودية،اليوم السبت، الرعايا الأمريكيين بتوخي الحذر عند السير في المنطقة التي يقع فيها قصر السلام الملكي بالمدينة.


وقالت القنصلية في صفحتها على الانترنت” أفادت عدة منافذ اخبارية عن هجوم على قصر السلام اليوم في جدة”.


وأضافت “يقع القصر بجوار طريق الملك عبدالعزيز / طريق الأندلس. ونظرا لإمكانية استمرار نشاط الشرطة، ينصح المواطنون الأمريكيون بتوخي الحذر عند التحرك في هذه المنطقة “.


ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الحكومة السعودية على بيان القنصلية الأمريكية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout