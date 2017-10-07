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أنقذه اردوغان من الانتحار قبل عامين.. فعاد وقَتل شاباً وحرقه بسبب امرأة!

7
OCTOBER
2017
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عاد التركي وزير كاترش من جديد ليصبح حديث الصحافة، لكن هذه المرة بعد أن قتل عامل الـ "DJ" جلال دونجيك.


وكاترش كان قد عُرف عندما منعه الرئيس رجب طيب أردوغان من محاولة الانتحار سابقاً، فخلال مرور أردوغان من على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، رأى رجلاً يحاول الانتحار برمي نفسه من الجسر إلى مضيق البوسفور. لكن أردوغان تمكَّن من إقناعه بالتراجع عن قراره، حسب صحيفة حرييت. وكان سبب رغبة وزير في الانتحار هو بقاؤه بدون عمل، والصعوبات المادية التي يعيشها، التي سببت له مشكلات مع زوجته، لذلك كان يحاول الانتحار. وأقنعه الرئيس أردوغان بالتخلي عن فكرة الانتحار، وأعطى أوامر بتوظيفه في مؤسسة عامة حينها.


والسبب وراء هذه الحادثة الأخيرة، كان وجود شكوك حول علاقة غير شرعية بين جلال وبين زوجة كاترش.


تصاعد الدخان من بيت جلال جعل السكان يتصلون سريعاً برجال الإطفاء، وبعد إطفاء الحريق وجدوا جثة جلال محروقة في البيت، وبتحويلها للطب الشرعي، تبيَّن من نتيجة الفحوصات أن سبب الوفاة لم يكن الحرق، وإنما الخنق قبل إحراق البيت.


إثر هذه المعلومات، تحرَّك فريق المكتب الجنائي للتحري عن وقائع الحادثة التي وقعت في صباح الأحد، 1 أكتوبر،بحسب صحيفة حرييت التركية.
وأوضحت التحقيقات الأوَّلية أن جلال كان على خلاف مع وزير، بسبب شكوك الأخير بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته، وبتدقيق كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، ظهر وزير مع بعض الشباب في المنطقة القريبة وقت حدوث الجريمة.


وتحرَّك فريق التحقيقات، وأُلقي القبض على وزير، والشباب الذين لم يعلنوا عن أسمائهم، واعترف وزير بجريمته في التحقيق، بسبب شكِّه بوجود علاقة غير شرعية بين جلال وزوجته أوزجي، وبعدها تم تحويله إلى المحكمة.

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