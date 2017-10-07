بالصور - رفات الأقباط المصريين الـ 21 تصل مصراتة

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عربي 21-





نشر جهاز “المباحث الجنائية” في مصراتة الليبية صورًا لرفات الأقباط المصريين من موقع انتشالها بمدينة سرت الليبية.



وكشف الجهاز أن التحقيقات الأولية مع عنصر بتنظيم داعش قاد “للكشف عن موقع دفن جثامين ال21 قبطياً مصرياً الذين أعدمهم تنظيم داعش عام 2015”.



وقال مصدر من المباحث الجنائية المصرية: إنه “تم اقتياد عنصر داعش إلى نفس المكان بمدينة سرت الجمعة، ليرشد إلى موقع إخفاء الجثامين خلف فندق المهاري في سرت”.



وانتشلت الفرق المختصة الجثامين التي عثر عليها وهي “مكبلة الأيادي و مقطوعة الرأس”، قبل أن تنقل إلى مدينة مصراتة، وفق المصدر نفسه.

وكان رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس، الصديق الصور، أعلن في 28 أيلول الماضي اعتقال أحد المتورطين بذبح المصريين.



وكان تنظيم داعش الإرهابي اختطف 21 عاملا مصريا قبطيا من منازلهم في سرت منذ 3 سنوات، ثم نشر فيديو في بداية 2015 يظهر قطع رؤوس هؤلاء العمال المصريين.