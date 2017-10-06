السلطات الكويتية تكثف البحث عن فتاة "شبه عارية"!

A + A -

"غدي نيوز"

قام قطاع البحث الجنائي الكويتي بفتح تحقيق للتعرف إلى هوية فتاة تداول نشطاء مقطع لها في حفلة أو تجمع شبابي وهي بملابس شبه عارية.

وأفاد مصدر أمني: "المقطع المتداول كان محل اهتمام من قبل قطاع البحث الجنائي، حيث صدرت التعليمات بضبط الفتاة للوقوف على ملابسات تواجدها في الحفل الشبابي، وكذلك معرفة أسباب الكلمات الخارجة التي كتبت على ظهرها العاري تماما"، بحسب صحيفة "الأنباء".

ونوه المصدر إلى أن كافة الاحتمالات قائمة، ومن الممكن أن يكون المقطع قد صور داخل الكويت، وإذا ما كان خارج الكويت فإن الأمر لا يعني الداخلية.