لماذا أرسل الجيش السوري قارورتي مياه من نهر الفرات الى روسيا؟

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قام الجيش السوري قبل أشهر بتعبئة قارورتي مياه من مياه الفرات، وتم ارسالهم الى ضباط روس في مطار كويرس ليصار الى نقلهم الى روسيا للاحتفال بالانجاز الكبير بوصول الجيش السوري بدعم من الحليف الروسي الى ضفاف الفرات لاول مرة في تاريخ الازمة السورية في أذار الماضي.

العالم - سوريا

وبحسب موقع "شام تايمز" نقلاً عن احد الاصدقاء اكد ان هذه الامر حصل في السابق أيضا حين وصل الجيش الاحمر الروسي الى بحر البلطيق، حيث قام بنقل زجاجتي مياه من بحر البلطيق الى موسكو ايضا.

يذكر ان الجيش تمكن قبل أشهر من الوصول الى بحيرة الاسد على نهر الفرات, حيث اعتبر انجازا عسكريا كبيرا مهد الطريق لما تلاه من انجازات و خصوصا التقدم الكبير الذي حققه الجيش السوري في دير الزور مؤخرا على حساب داعش.

alalam.ir