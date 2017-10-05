"بابا وطانط بيلعبوا عريس وعروسة". جملة كشفت خيانة الطبيبة لصديقتها..

A + A -

"حدث لم أتوقعه في حياتي.. شفت جوزي وصديقة عمري وعملي في غرفة نومي".. بهذه العبارة بدأت "مروة" الزوجة الثلاثية حديثها عن خيانة زوجها "محمود" لها، وهي في انتظار دورها للمثول أمام القاضي داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة لنظر دعواها للخلع.



لم تنس الطبيبة "مروة" اللحظة التي اكتشفت فيها خيانة زوجها وصديقتها وزميلتها في العمل، وتقول: أثناء جلوسي مع ابني ليحكي لي عما حدث معه في المدرسة وعن أصحابه "زي أي أم"، فوجئت به يروي لي عن صديقتي التي تأتي وأنا خارج البيت، وقال لي: "بابا وطنط بيلعبوا عريس وعروسة".



وتابعت: "تحملت الكلام الذي سمعته ولم ألفت انتباه ابني، وككل يوم جهزت نفسي للخروج من المنزل، ولكنني لم أخرج وانتظرت وبداخلي خوفٌ شديد. وبعد ساعة كاملة، دخلت صديقتي إلى منزلي".



وقالت مروة: "أثناء وجود ابني في المنزل دخلت صديقتي إلى غرفة نومي، ورأيت زوجي وصديقتي معاً على سريري. لم أتلفظ بكلمةٍ واحدة، بل خرجت أنا وابني إلى منزل أهلي".



وختمت حديثها قائلةً: "رفضت محاولات الوساطة فيما خصَّ الصُّلح بيني وبين زوجي، ولجأت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة لرفع دعوى خلع".



مصراوي