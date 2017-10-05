living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بابا وطانط بيلعبوا عريس وعروسة". جملة كشفت خيانة الطبيبة لصديقتها..

5
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

"حدث لم أتوقعه في حياتي.. شفت جوزي وصديقة عمري وعملي في غرفة نومي".. بهذه العبارة بدأت "مروة" الزوجة الثلاثية حديثها عن خيانة زوجها "محمود" لها، وهي في انتظار دورها للمثول أمام القاضي داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة لنظر دعواها للخلع.


لم تنس الطبيبة "مروة" اللحظة التي اكتشفت فيها خيانة زوجها وصديقتها وزميلتها في العمل، وتقول: أثناء جلوسي مع ابني ليحكي لي عما حدث معه في المدرسة وعن أصحابه "زي أي أم"، فوجئت به يروي لي عن صديقتي التي تأتي وأنا خارج البيت، وقال لي: "بابا وطنط بيلعبوا عريس وعروسة".


وتابعت: "تحملت الكلام الذي سمعته ولم ألفت انتباه ابني، وككل يوم جهزت نفسي للخروج من المنزل، ولكنني لم أخرج وانتظرت وبداخلي خوفٌ شديد. وبعد ساعة كاملة، دخلت صديقتي إلى منزلي".


وقالت مروة: "أثناء وجود ابني في المنزل دخلت صديقتي إلى غرفة نومي، ورأيت زوجي وصديقتي معاً على سريري. لم أتلفظ بكلمةٍ واحدة، بل خرجت أنا وابني إلى منزل أهلي".


وختمت حديثها قائلةً: "رفضت محاولات الوساطة فيما خصَّ الصُّلح بيني وبين زوجي، ولجأت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة لرفع دعوى خلع".

مصراوي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout