رسالة مفاجئة من العاهل السعودي قبل لقاء بوتين

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كشف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عن توقعاته من لقائه رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين غدا الخميس.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تطلعه بأن تسفر القمة السعودية-الروسية المرتقبة بينه والرئيس بوتين عن تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وأن يكون اللقاء "في خدمة الأمن والسلم الدوليين".

وعبر العاهل السعودي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن "تطلعه أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية ومباحثاته مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين في روسيا ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

وكانت السعودية أعلنت في الـ 2 من تشرين الأول/ اكتوبر الجاري، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز سيبدأ زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية الخميس المقبل، موضحة في بيان بحسب الوكالة الرسمية، "بمشيئة الله تعالى سيقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة دولة لروسيا الاتحادية يوم الخميس 15 محرم 1439هـ الموافق 5 أكتوبر 2017م، وذلك تلبية لدعوة من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون، علاوة على بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

(sputnik)