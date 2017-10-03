وفاة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني

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أعلن التلفزيون العراقي الرسمي عن وفاة الرئيس العراقي السابق، الأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني، عن عمرٍ ينهاز 84 عاماً، بعد صراعٍ مع المرض.

وكانت رويترز نقلت عن قناة رووداو، خبراً تحدثت فيه عن تدهور صحة الطالباني، اليوم الثلاثاء. وسرت خلال النهار شائعاتٌ عن وفاة الطالباني، الأمر الذا نفاه مصدر مطلع في مكتب الأخير قبل ساعات، مشيراً إلى أنَّ "الحالة الصحية للطالباني تدهورت اليوم لكنه لا يزال على قيد الحياة، وهو يخضع لرعاية طبية مشددة". وقبل قليل، أكَّد التلفزيون العراقي نبأ الوفاة، وتناقلته وسائل إعلام إقليمية ودولية.

وولد الطالباني في 12 تشرين الثاني 1933، في قرية كلكان على سفح جبل كوسرت المطلّة على بحيرة دوكان، في محافظة السليمانية العراقية، ويُعرف في صفوف الأكراد باسم مام جلال (العم جلال)، وأُطلقت عليه هذه التسمية منذ أن كان صغيراً.

وبعد غزو العراق، في آذار 2003، دخل الطالباني والبارزاني العملية السياسية في العراق، وشغلا مواقع قيادية بارزة، تعزّزت إثر فوز تحالفهما الكردستاني بالمرتبة الثانية بعد الائتلاف الشيعي، في انتخابات 2005، حيث شغل الطالباني منصب رئيس للعراق.

ويعتبر جلال الطالباني أول رئيس كردي للعراق، انتُخب سنة 2005، وأُعيد انتخابه لولاية ثانية 2010، وهو مؤسس الاتحاد الوطني الكردستاني وأمينه العام، ومن مؤيدي حقوق الأكراد ونشر الديمقراطية في العراق.

ويعاني الطالباني منذ سنوات من مشاكل صحية، حيث أُدخل إلى مدينة الحسين الطبية في الأردن، في 25 شباط 2007، بعد وعكة صحية أصابته، وأجريت له عملية جراحية للقلب في الولايات المتحدة، في آب 2008، وفي نهاية عام 2012 غادر العراق للعلاج في ألمانيا من جلطة أُصيب بها، ودخل على أثرها في غيبوبة.

ومكث الطالباني في ألمانيا نحو عام ونصف، حتى عاد للعراق في 20 تموز 2014، إلا أن حالته الصحية بقت غير مستقرة. وخلفه فؤاد معصوم، الذي انتخبه البرلمان يوم 24 تموز 2014 رئيساً لجمهورية العراق، بـ 211 صوتاً من أصل 275.