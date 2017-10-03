living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفاة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني

3
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي عن وفاة الرئيس العراقي السابق، الأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني، عن عمرٍ ينهاز 84 عاماً، بعد صراعٍ مع المرض.

 

وكانت رويترز نقلت عن قناة رووداو، خبراً تحدثت فيه عن تدهور صحة الطالباني، اليوم الثلاثاء. وسرت خلال النهار شائعاتٌ عن وفاة الطالباني، الأمر الذا نفاه مصدر مطلع في مكتب الأخير قبل ساعات، مشيراً إلى أنَّ "الحالة الصحية للطالباني تدهورت اليوم لكنه لا يزال على قيد الحياة، وهو يخضع لرعاية طبية مشددة". وقبل قليل، أكَّد التلفزيون العراقي نبأ الوفاة، وتناقلته وسائل إعلام إقليمية ودولية.

 

وولد الطالباني في 12 تشرين الثاني 1933، في قرية كلكان على سفح جبل كوسرت المطلّة على بحيرة دوكان، في محافظة السليمانية العراقية، ويُعرف في صفوف الأكراد باسم مام جلال (العم جلال)، وأُطلقت عليه هذه التسمية منذ أن كان صغيراً.

 

وبعد غزو العراق، في آذار 2003، دخل الطالباني والبارزاني العملية السياسية في العراق، وشغلا مواقع قيادية بارزة، تعزّزت إثر فوز تحالفهما الكردستاني بالمرتبة الثانية بعد الائتلاف الشيعي، في انتخابات 2005، حيث شغل الطالباني منصب رئيس للعراق.

 

ويعتبر جلال الطالباني أول رئيس كردي للعراق، انتُخب سنة 2005، وأُعيد انتخابه لولاية ثانية 2010، وهو مؤسس الاتحاد الوطني الكردستاني وأمينه العام، ومن مؤيدي حقوق الأكراد ونشر الديمقراطية في العراق.

 

ويعاني الطالباني منذ سنوات من مشاكل صحية، حيث أُدخل إلى مدينة الحسين الطبية في الأردن، في 25 شباط 2007، بعد وعكة صحية أصابته، وأجريت له عملية جراحية للقلب في الولايات المتحدة، في آب 2008، وفي نهاية عام 2012 غادر العراق للعلاج في ألمانيا من جلطة أُصيب بها، ودخل على أثرها في غيبوبة.

 

ومكث الطالباني في ألمانيا نحو عام ونصف، حتى عاد للعراق في 20 تموز 2014، إلا أن حالته الصحية بقت غير مستقرة. وخلفه فؤاد معصوم، الذي انتخبه البرلمان يوم 24 تموز 2014 رئيساً لجمهورية العراق، بـ 211 صوتاً من أصل 275.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout