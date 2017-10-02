مقتل 3 من عناصر تنظيم حسم في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة المصرية

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، عن مقتل ثلاثة من كوادر "حركة سواعد مصر"، المعروف اختصارا باسم "حسم"، الذي تضعه مصر على قائمة التنظيمات الإرهابية"، في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة مخبئهم في منطقة المقابر بمدينة 15 مايو جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بأنه "في إطار استمرارية الوزارة في تنفيذ خططها لملاحقة كوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وتحديد أوكارهم التنظيمية التي يتخذونها مآوى لهم، ومنطلقاً لتنفيذ أعمالهم العدائية، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بتردد مجموعة من كوادر "حسم" الإرهابية على منطقة المقابر (تحت الإنشاء) بمنطقة 15 مايو/ القاهرة ليلاً هروباً من الملاحقة الأمنية، وأنهم بصدد الإعداد الفعلي لتنفيذ عمل عدائي خلال المرحلة الراهنة".

وأضاف البيان "تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة والانتقال للمكان المشار إليه ومحاصرته إلا أنه حال اقتراب القوات للمكان فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفه تجاهها، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة من العناصر".

يذكر أن حركة "حسم" أعلنت مسؤوليتها عن عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت مقرات وأفراد للأمن.

ونسب أمس الأحد بيان لـ "حسم" تبنت فيه تفجير في محيط سفارة ميانمار في القاهرة، ردا على ما يتعرض له مسلمو الروهينغيا هناك، ولم تؤكد أية جهة أخرى وقوع التفجير الإرهابي.

sputniknews