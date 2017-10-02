إنتحرت "فاتن" إبنة الـ20.. فهل السبّب مالك المَكتبة حيث تعمل؟!

A + A -

كشف مصدر أمني مسؤول عن ملابسات سقوط فتاة من أعلى عقار سكني ما أدى الى وفاتها السبت.

وقال مصدر بمباحث الجيزة في مصر إن الفتاة تدعى "فاتن محمد"، 20 سنة، وتعمل في إحدى المكتبات بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة أرض الجمعية.

وأوضح أن والد الفتاة طالبها بترك العمل، لكنها رفضت؛ ومع إصرارها على الاستمرار في عملها، أخبرها أنه سيمنعها من مغادرة المنزل.

وأشار المصدر إلى أنه في تمام الثانية عشرة ظهر السبت، صعدت الفتاة إلى عقار مجاور لمحل عملها، وألقت بنفسها من سطح العقار، لتسقط جثة هامدة.

وأكد المصدر أنه تم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى المشرحة وباشرت النيابة العامة التحقيق للتصريح بالدفن.

وزعم عدد من أهالي المنطقة، التي شهدت الواقعة، أن خلافا بين الفتاة ومالك المكتبة دفعها للانتحار، الأمر الذي نفاه المصدر الأمني.