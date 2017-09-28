القوات الجوية المصرية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية (فيديو)

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أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، أن تشكيلات من القوات الجوية المصرية أقلعت لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع أهداف معادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن العملية أسفرت عن استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، "كما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وقال البيان: "يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناء على معلومات تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة".

وتابع: "بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها، وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، كما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".