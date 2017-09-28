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من هي أول سيدة مستفيدة من قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارات ولماذا؟

28
SEPTEMBER
2017
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أصبحت السيدة لطيفة الشعلان، عضو مجلس الشورى السعودي، أول امرأة في المملكة تستفيد بقرار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، السماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة.
وصرحت الشعلان في تغريدة على حسابها الشخصي بموقع "تويتر":
 
حين دخلت إلى مجلس الشورى، هذا الصباح، استقبلتني الصبايا الرائعات بباقة ورد، أما شباب المجلس فأرسلوا لي صورة موقف السيارة المحجوز باسمي.
 
وباتت الشعلان بتلك الخطوة أول سيدة تستفيد بقرار السماح للسعوديات بقيادة السيارات على الرغم من أن تلك الخطوة رمزية، وستنتظر النساء السعويدبات 9 أشهر لتنفيذها على أرض الواقع.
 
في سياق متصل، قال المستشرق الروسي والباحث في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية يوري زينين، إنه بعد رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة العربية السعودية، سيتم منح النساء هناك المزيد من الحريات.
 
وأشار زينين إلى أن هذه خطوة جيدة وتم استقبالها بحماس في المملكة نفسها وفي أنحاء العالم الإسلامي.
 
ولفت زينين إلى أن المملكة العربية السعودية تتطور، وقد أدخلت العديد من الإصلاحات في مجال العلاقات الدولية والمرأة، مشيرا إلى أن من عطل الأمر هو ممثلو رجال الدين الذين اعتقدوا أنه من السابق لأوانه القيام بذلك، ومع ذلك فقد فاز التيار المطالب بإعطاء المرأة المزيد من الحرية.
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