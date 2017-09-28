living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سوبر مان.. طفل يأكل الزجاج ويتحمَّل النار على جسده ويرفع أطفالاً بأسنانه!

28
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يطلقون عليه "سوبر مان"، وفي أوقات أخرى "الطفل الخارق".. إنه قصة فتى بإحدى قرى صعيد مصر، يأكل الزجاج، ويتحمل النار على جسده، ويرفع أطفالاً بأسنانه، بحسب تقارير إعلامية.
 
وبحسب فيديو بثته وكالة رويترز، ظهرت مجموعة من القرويين وهم يتحلّقون، في قرية صغيرة بمحافظة أسيوط المصرية، حول طفل "خارق" يقوم بأعمال لا يقوم بها إلا "سوبر مان".
 
ويستعرض الطفل أحمد الهلالي (8 سنوات) قدراته المثيرة والتي تشمل، ولا تقتصر على، أكل الزجاج ورفع أطفال بأسنانه، والقدرة على تحمل النار على جلده.
 
ويقول كريم الهلالي، والد أحمد، إنه اكتشف قدرات ابنه الخارقة، قبل 3 سنوات، عندما رآه يأكل لحماً نيِّئاً ويستعرض قوة غير عادية مع أقرانه.
 
وكان الأب نفسه، الملقب بـ"فرعون"، قد أثار شغل الناس كثيراً العام الماضي؛ عندما بدأ ينفذ أعمالاً خارقة، منها أكل مسامير وسحب شاحنات بأسنانه.
 
وقال كريم إنه لم يُدّرب ابنه، لكنه أرجع قدرات أحمد الخارقة إلى نسبه، الذي زعم أنه يعود إلى البطل العربي أبو زيد الهلالي الذي عاش في القرن الحادي عشر.
 
وأضاف كريم الهلالي لتلفزيون "رويترز": "فدي حاجة يعني، لا مرتبطة بجن ولا مرتبطة بسحر، ولا مس، ولا الكلام اللي أي حد عايز يقول ده جان، ده مرتبط بالكلام ده...لأ، دي حاجة وراثية. عشان مفيش حد يقول لك ده واخدها مثلاً مهنة تدريب، كريم درّب ابنه ودرّب ابنه الصغير وبيدرب أولاده، لأ، والله ده ما تدريب، دي حاجة اسمها قوة خارقة".
 
وأوضح أنه قلق في البداية عندما شاهد قدرات ابنه فأخذه لأطباء فحصوه وأكدوا له أن أكْل الزجاج لم يسبب أذى لابنه.
 
وقال الأب الذي يساعد ابنه حالياً في تعزيز قدراته الخارقة، بينها استخدام مطرقة لتحطيم قوالب طوب يضعها على بطنه: "أحمد لما قعدت مثلاً، طبعاً زي ما أنت عارف أي واحد لازم يخاف على ابنه، فأنا علشان خاطر أطمن على أحمد خدت أحمد على مستشفيات خاصة ومستشفيات حكومة وعملت له إشاعات وعملت له لحد رسم المخ، برضه عملت له رسم مخ وإشعات مقطعية وعملت له رسم قلب وإشعات اللي هي السونار، برضه عملتها لأحمد عشان أطمن أشوف القزاز (الزجاج) ده بيتهضم، زيه زي الأكل وأي حاجة من أنواع الأكل ولا بيركن. لقيت الحمد لله رب العالمين الدكاترة (الأطباء) طمنتني. وبالفعل أحمد الطاقة بتاعة أحمد تفوق، غير طاقة أي بشر ثاني".
 
وأوضح الطفل أحمد الهلالي أنه تأثر بعد أن شاهد والده وهو يستعرض قدرات خارقة، مشيراً إلى أنه يعتزم استخدام قدراته للاستمتاع ولا يرغب في إيذاء أحد.
 
وأضاف: "أنا بلعب مع صحابي في المدرسة، وما بنخافش من بعض، وبنلعب مع بعض عادي، وهم ما بيخافوش مني. بس دي قوة خارقة عندي عايز أطلعها من غير ما أذي بها أي حد".
 
وقال أحمد إنه يرغب في أن يتجاوز صيته قريته الصغيرة؛ ليتسنى له المشاركة في بطولات عالمية للقوة، وربما تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
 
 
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout