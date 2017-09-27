living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - شابة تثير ضجة وتروي قصة اغتصابها عبر فايسبوك.. والمفاجأة: المتهم يردّ!

27
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثارت فتاة تعيش في مصر جدلا كبيرا، بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها على "فايسبوك"، تتهم فيه شاباً بإغتصابها، وتروي القصة الكاملة لما حدث.
 
والفتاة تدعى هند الشجيع عبد الرحمن، عمرها 30 عاما وتعمل ناشطة في مجال حقوق الحيوان، من خلال جمعية خيرية تمتلكها.
 
وقالت هند أنها تعرفت إلى هذا الشاب قبل عامين ونصف العام، في مظاهرة لصالح حقوق الحيوانات، لكن لم تربطها به علاقة وثيقة خلال تلك الفترة، إلا أنه منذ شهر ونصف اتصل بها لإيصال مساعدات وأطعمة للحيوانات وعرض مساعدتها في أعمال الجمعية. وبعد أسبوع من التواصل اليومي، اتصل الشاب بها ليعرض عليها الخروج لتناول طعام الغذاء، لكنها اعتذرت عن الموعد بسبب انشغالها عن العمل، فعرض عليها أن يأتي بالطعام لتناوله معها بمقر الجمعية.
 
وتابعت: "بعد ما أكلنا حسيت نفسي دايخه وفيه حاجة غلط، قولتله أنا حاسة أن فيه حاجة غلط، قالي إهدي ولو فيه أي حاجة حصلت هوديكي المستشفى، لكن تحت تأثير المخدر استطاع خلع ملابسي واغتصبني".
 
وتواصل هند روايتها: "بعد 7 ساعات اتصلت به، ثم اتصلت بالمحامي، فنصحني بالتوجه للشرطة وعمل محضر، والتوجه للطب الشرعي، إلا أنني لم أمتلك من القدرة النفسية والجسدية، أن أذهب لاتخاذ هذه الإجراءات وحاولت الاتصال بهذا الشاب من جديد، ناوية قتله، لكنني لم استطع ذلك".
 
واعترفت هند، أنها حاولت الانتحار، إلا أنها قررت أن تفضح هذا الشخص، لتحصل على حقها، خاصة بعدما حاولت التفاوض معه فكان رده: "اخبطي راسك في الحيط يا قطة، أنا هبعتلك ناس تخطفك".
 
(لها)
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout