بالفيديو - شابة تثير ضجة وتروي قصة اغتصابها عبر فايسبوك.. والمفاجأة: المتهم يردّ!

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أثارت فتاة تعيش في مصر جدلا كبيرا، بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها على "فايسبوك"، تتهم فيه شاباً بإغتصابها، وتروي القصة الكاملة لما حدث.

والفتاة تدعى هند الشجيع عبد الرحمن، عمرها 30 عاما وتعمل ناشطة في مجال حقوق الحيوان، من خلال جمعية خيرية تمتلكها.

وقالت هند أنها تعرفت إلى هذا الشاب قبل عامين ونصف العام، في مظاهرة لصالح حقوق الحيوانات، لكن لم تربطها به علاقة وثيقة خلال تلك الفترة، إلا أنه منذ شهر ونصف اتصل بها لإيصال مساعدات وأطعمة للحيوانات وعرض مساعدتها في أعمال الجمعية. وبعد أسبوع من التواصل اليومي، اتصل الشاب بها ليعرض عليها الخروج لتناول طعام الغذاء، لكنها اعتذرت عن الموعد بسبب انشغالها عن العمل، فعرض عليها أن يأتي بالطعام لتناوله معها بمقر الجمعية.

وتابعت: "بعد ما أكلنا حسيت نفسي دايخه وفيه حاجة غلط، قولتله أنا حاسة أن فيه حاجة غلط، قالي إهدي ولو فيه أي حاجة حصلت هوديكي المستشفى، لكن تحت تأثير المخدر استطاع خلع ملابسي واغتصبني".

وتواصل هند روايتها: "بعد 7 ساعات اتصلت به، ثم اتصلت بالمحامي، فنصحني بالتوجه للشرطة وعمل محضر، والتوجه للطب الشرعي، إلا أنني لم أمتلك من القدرة النفسية والجسدية، أن أذهب لاتخاذ هذه الإجراءات وحاولت الاتصال بهذا الشاب من جديد، ناوية قتله، لكنني لم استطع ذلك".

واعترفت هند، أنها حاولت الانتحار، إلا أنها قررت أن تفضح هذا الشخص، لتحصل على حقها، خاصة بعدما حاولت التفاوض معه فكان رده: "اخبطي راسك في الحيط يا قطة، أنا هبعتلك ناس تخطفك".

(لها)