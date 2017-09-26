طبيب مصري يكشف سراً غير معلن عن أسمن امرأة في العالم... لهذا قال "تمّ استغلالها"

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لها - أعلن الدكتور خالد جودت، رئيس الجمعية العربية لجراحات السمنة المفرطة، تفاصيل جديدة تكشف للمرة الأولى عن حالة الراحلة إيمان عبد العاطي المعروفة بلقب "أسمن امرأة في العالم".

وأشار خلال مداخلة هاتفية أجراها معه الإعلامي عمرو عبد الحميد ضمن برنامج "رأي عام" الذي يعرض على شاشة قناة "تين" المصرية، إلى أنه تم تشكيل فريق من الأطباء من جامعة عين شمس والقوات المسلحة، وأنه طلب من إيمان البقاء في مصر لتلقي العلاج. ولفت إلى أنها رفضت ذلك وفضلت السفر إلى الهند.

وتابع أنه جرى تحضير الأسرة لاستقبال إيمان في مستشفى عين شمس التخصصي، كما تم تجهيز المكان لاستقبالها إلا أنها لم تقبل بذلك.

وأوضح أنه كان من المقرر أن تتبع خطة علاج تستمر لسنوات وتشمل جراحات سمنة وتجميل.

وكشف أن هناك من استغل قضية إيمان من أجل تحقيق شهرة إعلامية. ولفت إلى أن أطباء الهند والإمارات لم يقصروا في علاجها، مضيفا إن "الأعمار بيد الله".

يُذكر أنه تم إعلان وفاة إيمان أمس في مستشفى "برجيل" للجراحات المتطورة في أبو ظبي بعد صراع طويل مع السمنة المفرطة ومضاعفاتها.