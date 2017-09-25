living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حيلة شيطانية من عروس لاختبار زوجها.. ينتهي بصدمة غير متوقعة!

25
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كتب “الشك” نهاية درامية لزواج مواطنين من جنسية خليجة، بعد بضعة أشهر فقط، بعد أن تسرب إلى تفكير الزوجة كلام صديقاتها حول “خيانة الرجال” الذين ليسوا أهلًا للثقة.
 
ولجأت الزوجة إلى حيلة شيطانية، إذ قامت بإضافة زوجها على تطبيق “سناب شات” باسم مستعار وصورة فتاة جميلة، وحاولت استمالة قلبه بالكلام بشتى الطرق، لكن من سوء حظها، أنه لم يتجاوب أو يتفاعل معها، وكان يكتفي بردود جافة، ومختصرة. بحسب صحيفة “البيان الإماراتية”.
 
ولم تكتف الزوجة بهذا الحد من المحاولات، بل لجأت إلى التشكيك بزوجها، فواجهته بأنه خائن ويتحدث مع غيرها على سناب شات، وهنا أدرك الزوج أن زوجته هي من كانت تحادثه عبر هذا التطبيق، وحين فاتحها بهذا الأمر، لم تجد طريقة للدفاع عن نفسها، فما كان منه إلا أن قال لها: “أنت طالق”.
 
وحتى بعد وقوع الطلاق الذي تلقته بصدمة كبيرة غير متوقعة، فقد توجهت الزوجة إلى قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي للاستفهام إذا ما كان وقع بالفعل أم لا؟ لا سيما أن الزوج كان غاضبًا عندما نطق به، واستعانت بالموجهين الأسريين للوساطة بينها وبين زوجها، الذي وافق على إرجاعها بعد شهر، بعدما شعرت بالندم والخطأ، وتعهدت بإصلاح حالها في تعاملها معه.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout