حيلة شيطانية من عروس لاختبار زوجها.. ينتهي بصدمة غير متوقعة!

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كتب “الشك” نهاية درامية لزواج مواطنين من جنسية خليجة، بعد بضعة أشهر فقط، بعد أن تسرب إلى تفكير الزوجة كلام صديقاتها حول “خيانة الرجال” الذين ليسوا أهلًا للثقة.

ولجأت الزوجة إلى حيلة شيطانية، إذ قامت بإضافة زوجها على تطبيق “سناب شات” باسم مستعار وصورة فتاة جميلة، وحاولت استمالة قلبه بالكلام بشتى الطرق، لكن من سوء حظها، أنه لم يتجاوب أو يتفاعل معها، وكان يكتفي بردود جافة، ومختصرة. بحسب صحيفة “البيان الإماراتية”.

ولم تكتف الزوجة بهذا الحد من المحاولات، بل لجأت إلى التشكيك بزوجها، فواجهته بأنه خائن ويتحدث مع غيرها على سناب شات، وهنا أدرك الزوج أن زوجته هي من كانت تحادثه عبر هذا التطبيق، وحين فاتحها بهذا الأمر، لم تجد طريقة للدفاع عن نفسها، فما كان منه إلا أن قال لها: “أنت طالق”.

وحتى بعد وقوع الطلاق الذي تلقته بصدمة كبيرة غير متوقعة، فقد توجهت الزوجة إلى قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي للاستفهام إذا ما كان وقع بالفعل أم لا؟ لا سيما أن الزوج كان غاضبًا عندما نطق به، واستعانت بالموجهين الأسريين للوساطة بينها وبين زوجها، الذي وافق على إرجاعها بعد شهر، بعدما شعرت بالندم والخطأ، وتعهدت بإصلاح حالها في تعاملها معه.