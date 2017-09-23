إبتزّ قريبته بصور فاضحة ليقضي ليلتين معها.. ولم يتوقع ما سيحصل!

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قامت السلطات الأمنية باعتقال شاب بعد قيامه بابتزاز قريبته وهي شابة بالغة من العمر 22 عامًا، وتهديدها بنشر فيديو وصور فاضحة لها، إن لم تستجب لرغبته وقضاء ليلتين معه.

وقامت الشرطة في المغرب وبمساعدة الفتاة بنصب كمين لشخص المجهول، حيث عملت على استدراجه نحو حديقة عمومية قريبة من مسجد السوريين في طنجة، موهمة إياه بموافقتها على طلبه، لكن المفاجأة ستكون كبيرة حين سترى الشخص الذي هددها، حيث لم يكن سوى أحد أقاربها البالغ من العمر 34 سنة الذي اعترف بالمنسوب إليه وقال إنه استغل تردده على منزل العائلة ليقوم بتحميل الفيديو وصور من هاتف الضحية.





نون بريس