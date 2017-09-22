إنهيار جزء من سقف كنيسة "القيامة" في القدس!

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سقط جزء من سقف كنيسة القيامة بمدينة القدس، اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات، وفق وكالة "معا" الإخبارية.

وذكرت الوكالة نقلا عن مراسلها في المدينة أنه في الوقت الذي سقط فيه جزء من سقف الكنيسة، كان يتواجد مئات المصلين، حيث تم إغلاقها لوقت قصير لحماية المصلين ولمتابعة ظروف سقوط هذا الجزء ولتفادي تطوره.

قال أديب جودة الحسيني أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة "قبل ساعة ونصف تقريبا كانت تقام صلاة في الكنيسة الأثيوبية الملاصقه لكنيسة القيامة بحضور ما يقارب 50 شخصا من الرعية الأثيوبية، وبعد انتهاء الصلاة تفرق المصلون كل إلى جهته، وبعد انتهاء الصلاة وخروج جميع المصلين انهار سقف الكنيسة الأثيوبية مما سبب أضرار جسيمة للكنيسة، ولكن بحمد لله وبلطفه لم تقع ضحايا في الأرواح بتاتا".



وأضاف بأن "الشرطة الإسرائيلية أغلقت باحة كنيسة القيامة ومحيط الكنيسة، ويعمل العمال الآن على انتشال السقف المنهار من داخل كنيسة الملاك الأثيوبية".





سبوتنيك