فيديو صادم - مذيعة مصرية تلقّت خبر طلاقها مباشرةً على الهواء!!

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لها - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم وصادم، يُظهر مذيعة مصرية وهي تتلقى اتصالاً من زوجها، الذي أعلن أنّها طالق.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت مذيعة "LTC" المصرية وهي تتحدّث عن مشكلة الطلاق الرائجة في مجتمعاتنا، قبل أن تتلقّى اتّصالاً من زوجها.

وبدا الزوج غاضباً، بعد ظهور زوجته على الهواء من دون التّحدث معه، وقال لها : "أنت طالق"، ما أثار صدمة في الاستوديو.

إلّا أنّه تبيّن لاحقاً أنّها كانت مجرّد خدعة من المذيعة وفريق الإعداد، لإظهار أسباب الطلاق السخيفة في مجتمعاتنا، بحسب تقارير إعلامية.