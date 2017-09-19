نحر ابنه منذ عام ونصف... إليكم آخر تطورات الجريمة التي هزت السعودية

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لها - ردّت محكمة الاستئناف حكم حد الغيلة لقاتل ابنه نحراً في منطقة جازان السعودية. ويعود ذلك إلى عدم إجماع القضاة على الحكم.

وأشار جد الطفل الضحية إلى أنه يتم السعي إلى استكمال الإجراءات الطبية للجاني لتحديد المسؤولية الجنائية.

وكشف أنه سيتم إرساله إلى المستشفى لهذه الغاية فيما أكد شقيقه أنه يعاني من اضطرابات نفسية و"هلاوس".

وذكرت صحيفة "سبق" أن الجاني اعترف بقتل ابنه غيلة بعدما أخرجه من المدرسة. ونقلت عنه قوله إنه فعل ذلك "كفارة بسبب قيامه بقتل عمه".

ولفتت إلى أن الجاني كان قتل عمه دهساً بسيارة قبل 18 عاماً وسُجن على أثر ذلك.

وأظهرت التحريات أنه أخرج ابنه من مدرسته وردّد على مسمعه أثناء سيرهما عبارة: "وجاءت سكرة الموت بالحق".

وقد أشار خلال التحقيق معه إلى أن الطفل لم يفهم تلك العبارة ودخل معه إلى الحوش المهجور حيث قام هو بنحره بواسطة سكين.