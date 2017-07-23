توفي قبل ساعات من تقديم حفل بالقاهرة

A + A -

توفي محسن فاروق أحد أبرز مطربي الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد عن 56 عاما قبل ساعات من تقديمه حفلا موسيقيا في القاهرة.

وسبق لفاروق أن عمل كصوليست في فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية التي تأسست عام 1967.

وقالت الأوبرا المصرية في بيان إن فاروق "أحد أبرز الأصوات المصرية برع في أداء أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وقدم عددا ضخما من الحفلات الناجحة داخل الوطن وخارجه".

وأضاف البيان "مثل مصر في مشاركات فنية بالكثير من المهرجانات الدولية المتخصصة كما شغل عدة مناصب منها رئيس لجنة التراث الموسيقي والمشرف العام على بيت الغناء العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية".

ولد فاروق في 15 يناير كانون الثاني 1961 وتتلمذ على يد المايسترو عبد الحليم نويرة مؤسس فرقة الموسيقى العربية والمايسترو حسين جنيد قائد فرقة أم كلثوم.

واشتهر بتقديم أغان لكبار المطربين المصريين أمثال محمد عبد الوهاب وسيد درويش كما ساهم في إعداد مجموعة من الأصوات القادرة على أداء الأغاني الطربية.

وقال صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة إن فاروق كان يستعد لتقديم حفل في الثامنة مساء الأحد ببيت الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك بشارع المعز كما كان يعد للدورة الثالثة من مسابقة (الصوت الذهبي) لاكتشاف المواهب والتي كان يرأس لجنة تحكيمها.