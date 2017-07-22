لافروف - لا نُعارض إقامة قواعد أميركيّة في سوريا

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتهاء العمل على تنسيق الأبعاد الرئيسية لآلية منطقة تخفيف التوتر جنوبي سوريا، متوقعا انطلاق الآلية في أقرب وقت.



وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من سيراليون، بموسكو إن عملية تنسيق التفاصيل المتعلقة بعمل الآلية مستمرة، موضحا أن الحديث يتعلق بكيفية الرقابة على التزام الأطراف بنظام وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات المعارضة المسلحة، من أجل ضمان الوصول الإنساني دون أي عوائق والتنقل الحر للمدنيين الوافدين إلى المنطقة والخارجين منها.



وأضاف لافروف قائلاً : «أتوقع أن يتم إنجاز هذا العمل في أقرب وقت».



وتابع الوزير قائلا: «الخبرة التي نكتسبها ونستخدمها لدى إقامة المنطقة الجنوبية لتخفيف التوتر بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأردن، تمثل، حسب اعتقادي، أفضل تأكيد على قدرتها على تحقيق النتيجة عندما نهتم بمهمات محددة بدلا من الألعاب».



الى ذلك، عبر لافروف عن دهشته من حديث مدير CIA حول تباين أهداف موسكو وواشنطن في سوريا، مؤكدا عدم وجود أي اعتراض على وجود قواعد أميركية بسوريا شريطة شرعنتها.



وقال الوزير الروسي في مقابلة مع قناة «NBS» الأميركية، بثت أمس : «قال مايك بومبيو مدير CIA، في مقابلة صحفية، إن أهداف روسيا والولايات المتحدة في سوريا مختلفة. وردا على استفسار بهذا الشأن، قال إن هدف روسيا يكمن في الحصول على ميناء لا تتجمد مياهه في البحر الأبيض المتوسط أشكره على التذكير بأن الميناء لا يتجمد. لكنني قد قرأت أن الولايات المتحدة تملك 10 قواعد على الأراضي السورية».

وأضاف : «يعني ذلك أن السيد بومبيو يريد الشيء ذاته الذي نريده نحن في سوريا. لكنه يريد شيئا أكبر بأضعاف».



وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تعارض وجود القواعد الأميركية في هذا البلد، قال لافروف : «لا، لا أعارض وجود قواعد أميركية في سوريا، شريطة سحب الأميركيين لوجودهم غير الشرعي في الجمهورية العربية السورية، لأنهم جاؤوا غير مدعوين، وذلك ما يميزهم عنا».

وبشأن مستقبل الوجود الأجنبي العسكري في سوريا، قال لافروف إنه «بعد هزيمة المجموعات الإرهابية في سوريا والتوصل إلى اتفاق يلائم كافة المجموعات الإثنية والطائفية في البلاد، ستكون دمشق الجهة الوحيدة التي يمكنها اتخاذ القرار الشرعي حول وجود عسكريين أجانب وقواعد أجنبية».



الى ذلك، أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو لم تستلم حتى الآن عبر القنوات الرسمية أي معلومات عن إلغاء البرنامج السري لوكالة المخابرات المركزية بتسليح المعارضة السورية.



وجاء في تعقيب لنائب مدير إدارة الإعلام والمطبوعات في الخارجية الروسية ارتيوم كوجين نشر على موقع الوزارة : «نحن لم نسمع من المصادر الرسمية شيئا من هذا القبيل وعن صدور مثل هذا القرار عن الإدارة في واشنطن».



وأضاف الدبلوماسي الروسي : نحن كذلك لا نعلم ولا نعرف شيئا عن حالة البرامج المماثلة التي يمكن أن تنفذ عبر المؤسسات الأميركية المختصة الأخرى. الاستخبارات الأميركية لا تقدم لنا أية تقارير».

مدير الاستخبارات الأميركية : مصالحنا وموسكو متباينة

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مايك بومبيو اشار إلى أن مصالح واشنطن وموسكو متباينة في سوريا، وهما ليستا حليفتين هناك، معتبرا أن روسيا تسعى إلى البقاء في الساحة السورية.



وقال بومبيو في كلمة ألقاها خلال ندوة سنوية بشأن قضايا الاستخبارات والأمن القومي في مدينة آسبن بولاية كولورادو الأميركية «إننا نحاول طبعا، إيجاد المجالات التي يمكننا التعاون مع الروس فيها، لكن مصالحنا هناك (في سوريا) ليست متماثلة». وردا على سؤال حول رأيه في ماهية المصالح الروسية في سوريا، أجاب : «يعجبهم ميناء في مياه لا تتجمد، كما يعجبهم إزعاج أميركا. أظن أنهم يبحثون عن أماكن يمكنهم تعقيد الأمور علينا فيها، وأخرى يمكنهم الاستفادة من حضورهم فيها». وأضاف : «من وجهة النظر الاستخباراتية، من الجلي للعيان أنهم ينوون البقاء هناك (في سوريا)».



وشكك بومبيو في أن روسيا «انتهجت استراتيجية جدية» لمكافحة الإرهاب الدولي في سوريا، وقال إن الافتراض أن روسيا حليف لأميركا في سوريا لا يجد تأكيدا في التطورات على الأرض هناك.



مع ذلك، أعرب المسؤول الأميركي عن أمله في إمكانية إيجاد ساحات للعمل المشترك مع موسكو في محاربة الإرهاب.



ووصف بومبيو العلاقات مع روسيا بالمعقدة، مؤكدا على قناعته بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.



وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر روسيا عدوا، قال إنها «مسألة صعبة»، مشيرا إلى حيازة روسيا «ترسانة نووية ضخمة»، وترسيخ وجودها في سوريا واستعادتها شبه جزيرة القرم، وأضاف أن من مهمات الولايات المتحدة التصدي لروسيا ومنعها من «مواصلة التوسع»، بحسب تعبيره.

وفي سياق حديثه عن القيادة السورية، قال مدير الاستخبارات الأميركية، إنه من الصعب تصور سوريا مستقرة يتزعمها الرئيس بشار الأسد، الذي وصفه بـ «الدمية الإيرانية».



كما وجه بومبيو انتقادات للاتفاق النووي مع إيران، الذي عقدته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

التحالف : معركة الرقة لن تكون سهلة

من جهته، كشف رايان ديلون الناطق باسم تحالف واشنطن الدولي لقتال «داعش» في سوريا والعراق عن تباطؤ وتيرة تحرير الرقة نظرا لـ «استماتة تنظيم «داعش» في الدفاع عنها».



وفي حديث نقلته «أسوشيتد بريس»، قال ديلون : «معركة الرقة لن تكون سهلة، حيث ينشط فيها زهاء ألفي مقاتل داعشي يستخدمون المدنيين بمن فيهم الأطفال دروعا بشرية هناك».

مجلس الأمن الدولي يدرج قائمة سورية جديدة على لائحة الارهاب

وأمس، اعلن مجلس الامن الدولي عن إضافة مجموعتين مسلحتين وشركتين سوريتين وأربعة أشخاص إلى لائحة عقوباته لارتباطهم بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» الارهابيين.



والمجموعتان المسلحتان السوريتان هما جيش خالد بن الوليد المرتبط بتنظيم «داعش»، وجند الأقصى التي تم إلحاقها مؤخرا بـ «داعش» بعد ربطها في البداية بـ «جبهة النصرة» المرتبطة بدورها بـ «القاعدة».



وينشط جيش خالد بن الوليد جنوب سوريا، بينما نقلت «جند الأقصى» عملياتها إلى الرقة معقل داعش بعد إجبار مسلحيها على الخروج من محافظة إدلب بداية هذا العام.



وتعتبر المجموعتان من اللاعبين الثانويين في الحرب في سوريا المستمرة منذ ستة أعوام.

كماتم إدراج «مكتب حنيفة للصرافة» في منطقة البوكمال في سوريا إلى لائحة العقوبات، إضافة إلى شركة «سلسلة الذهب» للصرافة المتهمة بنقل الأموال لصالح «داعش».



أما الأشخاص الذين ضمتهم اللائحة فهم، أومان روشام، ومحمد بحرون نعيم أنغيه تامتومو الموجود في سوريا حاليا، وقد نشطا في إندونيسيا وأشير إليهما بالضلوع في هجمات إرهابية.



ومن ضمن الأسماء أيضا مالك رسلانوفيتش بارخانويف ومراد ايراكليفيتش مارغوشفيلي، اللذان ينشطان في منطقة القوقاز في روسيا وفي سوريا بحسب ما جاء في اللائحة.

مجلس الشعب السوري يعفي رئيسته من منصبها

داخلياً، أصدر مجلس الشعب قرارا يقضي بإعفاء الدكتورة هدية عباس من منصبها رئيسا للمجلس، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

وفي بيان له، أوضح مجلس الشعب أسباب إقالة عباس بالقول إن «رئيسة المجلس دأبت منذ أشهر على مراكمة الخلل نتيجة تصرفات غير ديمقراطية، حيث قامت بمنع الأعضاء من تقديم مداخلاتهم وتجاوزت رأي غالبية الأعضاء بالرغبة بنقاش بعض مواد النظام الداخلي للمجلس، وأعلنت فجأة الانتهاء من نقاش مواد النظام قبل الانتهاء منه فعليا».



وأضاف البيان «قام بعض الأعضاء بالاعتراض على التصويت مصرين على أن النقاش قائم وبأن رفع الجلسة وإعلان الانتهاء من النظام الداخلي للمجلس هو تصرف غير مسؤول وغير قانوني.. فمنعت قبول الاعتراضات على التصويت متجاهلة كل قواعد الديمقراطية ومخالفة للقانون ما كاد يقوض دور المجلس بما ينعكس سلبا على أساس دوره التشريعي».



وقال بيان المجلس إن عددا من الأعضاء اعتصم داخل الجلسة، وتقدم 164 عضوا بطلب إعفاء هدية عباس، وبناء عليه عقدت جلسة برئاسة نجدت إسماعيل أنزور نائب رئيس المجلس، وأصدر المجلس قراراً بالأغلبية المطلقة بإعفاء عباس من منصبها.



ووفقا للنظام الداخلي للمجلس يتولى نائب رئيس المجلس كافة صلاحيات رئيس المجلس إلى حين انتخاب رئيس مجلس شعب جديد.

الوضع الميداني

وميدانياً، واصلت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بريف حمص الشرقي عملياتها في ملاحقة إرهابيي «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية واستهداف تجمعاتهم وتحركاتهم موقعة في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.



وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش والقوات المسلحة دمرت مقر قيادة واتصال لتنظيم «داعش» الإرهابي في قرية أم الريش بريف حمص الشرقي.



وبين المصدر أن عملية الاستهداف أسفرت عن مقتل كل من بداخل المقر من متزعمين وأفراد.



ودمر الطيران الحربي السوري آليات ومقرات لإرهابيي «داعش» في غارات استهدفت محاور تحركات آلياتهم وتحصيناتهم في الشنداخية الشمالية وأم تويني في ناحية جب الجراح نحو 73 كم شرق مدينة حمص.



وتتابع وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء عملياتها العسكرية الواسعة على محور خناصر-أثريا ومنطقة جب الجراح وريف سلمية الشرقي وشمال شرق منطقة التنف في عمق البادية لاجتثاث إرهابيي تنظيم «داعش» الإرهابي سيطرت خلالها على مساحات كبيرة ووصلت إلى مشارف الريف الجنوبي لمدينة البوكمال.