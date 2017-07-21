السعودية تفاجئ القطريين بخبر سار

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قالت وزارة الحج السعودية في بيان، أمس الخميس، إن حكومة المملكة ترحب بكافة الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر.

وأضافت، القطريون يمكنهم الاستمرار في أداء العمرة في أي وقت وعبر أي خطوط باستثناء "القطرية" بما في ذلك التي تنطلق من الدوحة مرورا بمحطات ترانزيت ويكون قدومهم عن طريق مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بالمدينة.

وتابعت، بالنسبة لأداء الحج يمكن للقطريين وللمقيمين هناك ممن لديهم تصاريح حج والمسجلين بالمسار الإلكتروني القدوم جوا عن طريق شركات الطيران الأخرى التي يتم اختيارها من قبل حكومة قطر وتوافق عليها هيئة الطيران المدني بالسعودية وقدومهم ومغادرتهم عن طريق مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بالمدينة.

ووفقا لصحيفة "سبق"، تابع البيان، سيكون قدوم الحجاج القطريين لهذا العام عن طريق الجو فقط وفي حدود الأعداد المحددة في اتفاقية الحج.

(sputnik)