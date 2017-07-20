بأمر الملك سلمان.. القبض على أمير ارتكب "تجاوزات وانتهاكات"

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أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أمرا فوريا بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بسبب "تجاوزات وانتهاكات" ظهرت في مواقع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضى الأمر الملكي، الذي نشره موقع الإخبارية السعودية، بـ"إيداع الأمير وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة لما فيها من تجاوزات وانتهاكات؛ تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم."

وشدَّد الأمر الملكي على "عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته."

كما شدَّد الأمر الملكي على "رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم."