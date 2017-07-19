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بالفيديو - بعدما اثارت غضب السعوديين.. هذا ما حلّ بفتاة "التنورة القصيرة"!

19
JULY
2017
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ألقت الشرطة السعودية، الثلاثاء 18 يوليو/تموز، القبض على فتاة تجولت في شارع خال من الناس مرتدية تنورة قصيرة وقميصا يكشف جزءا من بطنها.
 
وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، على حسابها في موقع تويتر: "شرطة الرياض ضبطت امرأة ظهرت بلباس غير محتشم في أشيقر وأحالتها للنيابة العامة".
 
ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن الناطق باسم شرطة العاصمة، العقيد فواز الميمان، أن الأجهزة المختصة رصدت عدة مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت فتاة تتجول في المركز المذكور، وكانت ترتدي ملابس "غير محتشمة".
 
وأضاف الميمان: "بناء عليه، ووفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تم تحديد هويتها، وبعد استجوابها أقرت بزيارة القرية برفقة محرمها (أخ — أب — إبن)، وأن المواقع نشرت المقاطع، دون علمها".
 
وأثار فيديو الفتاة، الذي نشر في البداية على تطبيق سناب شات، غضب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، ونفسوا عن غضبهم باستخدام وسم "#مطلوب_محاكمه_مودل_خلود"، في إشارة إلى ما قالوا إنه اسمها على التطبيق.
 
 
 
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