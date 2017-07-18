مصر تعاقب "مذيعة المخدرات"

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قالت وسائل إعلام مصرية إن المجلس الوطني لتنظيم الإعلام في البلاد أوقف مؤقتا المذيعة شيماء جمال، بعد قيامها بمشهد تمثيلي لتعاطي المخدرات على الهواء.

وذكرت المصادر ذاتها أن المجلس الوطني لتنظيم الإعلام اعتبر ما أقدمت عليه شيماء جمال سلوكا مخالفا للآداب العامة في وسائل الإعلام.

وانتشر فيديو للمذيعة شيماء جمال على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، يعود لإحدى حلقات برنامج "المشاغبة"، تناولت فيها موضوع "الإدمان".

وأظهر المقطع المذيعة تستخرج مادة بيضاء من كيس، ثم قامت باستنشاقها على الهواء. وقالت إنها وفت بوعد أعطته لأحد المتصلين القاضي بالتعاطي لمادة الهيروين بشكل مباشر.

وبعدها، ذكرت مقدمة برنامج "المشاغبة" أن المشهد كله كان تمثيليا، مشيرة إلى أن المادة البيضاء هي عبارة عن سكر مطحون وليس هيروين.