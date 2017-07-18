الإفراج عن شقيق الرئيس الإيراني بكفالة مالية

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أفادت مصادر إعلامية أنه تم الإفراج عن حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني بكفالة مالية بعد إسعافه للمستشفى عقب تدهور صحته أثناء مثوله أمام المحكمة.

وبحسب المصادر فإن المحكمة حددت في البداية قيمة الكفالة بنحو 14 مليون دولار، إلا أنها وافقت فيما بعد على تخفيضها لـ 8.3 مليون دولار.

وتم اعتقال فريدون يوم الأحد 16 يوليو/تموز الماضي بتهمة ارتكاب جرائم مالية، ونقل فريدون أمس الاثنين من المحكمة إلى مستشفى "دي" بطهران بسيارة إسعاف إثر تعرضه لانهيار عصبي.

يذكر أن فريدون، الشقيق الأصغر للرئيس الإيراني، تولى سابقا ولاية إقليمي نيسابور وكرج، ثم كان على مدى 8 سنوات سفيرا لإيران لدى ماليزيا، وانضم بعدها إلى وفد الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة، وشغل منصب مستشار الرئيس الإيراني في المفاوضات بين طهران ومجموعة "5+1" بشأن الملف النووي في لوزان وفيينا.