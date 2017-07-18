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عمل في وزارة الصحة.. عامل نظافة ينتحل صفة طبيب لمدة 31 عامًا وهكذا كُشف أمره!

18
JULY
2017
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تم التدوال الأسبوع الفائت بمعلومات عن عامل نظافة بنغالي عمل طبيبًا في وزارة الصحة بأوراق مزورة باسم طبيب كويتي غادر البلاد منذ عام 1982.
 
وفي التفاصيل، استبدل البنغالي صورة طبيب كويتي هاجر إلى نيوزيلند بصورته الشخصية وزوّر أوراقه الرسمية وحصل على الجنسية الكويتية بعد رشوة مسؤول كبير من ثروة حصل عليها من نهب أدوية من صيدليات المستشفيات وبيعها في السوق السوداء بالتعاون مع بعض الصيادلة من أصحاب النفوس المشبوهة.
 
 
واستطاع تمرير العديد من المناقصات الطبية، ومن خلالها تمت ترقيته في الوزارة.
 
وبحسب موقع الهاف بوست، فإنّ شقيق نائب حالي (لم يذكر اسمه) في مجلس الأمة الكويتي متورط مع البنغالي، إذ قام بمساعدته في النصب والاحتيال.
 
وهما متواريان عن الأنظار منذ بدء توارد المعلومات.
 
ورجّح المحامي الكويتي هاني حسين مغادرة البنغالي البلاد بجوازه الأصلي، وتواجد شقيق النائب في فرنسا.
 
 من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أحمد الشطي، أن الوزارة تتعامل مع ما نشر بكل جدية واهتمام.
 
وذكرت معلومات متداولة أن هذا البنغالي خضع لجراحات تجميليّة عدّة ليصبح شكله شبيهًا بالدكتور الذي انتحل شخصيته.
 
وكشف أمره عامل نظافة من جنسيته بعدما سمعه يجري مكالمة هاتفيّة خارجيّة قال فيها إنّه ينوي الترشح لمجلس النواب في بنغلاديش، باستخدام ما جمعه من أموال خلال عمله في وزارة الصحة الكويتية.
 
(huffpost)
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