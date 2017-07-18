حشرة غريبة تثير الرعب!

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أبدى سكان حي في مدينة قالمة، شمال شرق الجزائر، خشيتهم من ظهور حشرة غريبة داخل مساكنهم، قائلين إنهم يجهلون مصدرها ونوعها.

وذكرت صحيفة "الشروق" نقلا عن سكان حي فنجال ومدخل حي بن شعيب، أن حشرة سوداء اللون وصغيرة الحجم وذات أرجل مسنة هجمت على بيوتهم وبدأت تتكاثر على جوانب أرضياتها.

واستخدم السكان عدة مبيدات ومواد للتنظيف، لطرد الحشرات الدخيلة، لكنها لم تتوقف عن الزحف إلى البيوت عبر تشققات الجدران وبلاط الأرضية في البيوت.

وأعرب السكان عن خشيتهم من أن تكون الحشرات سامة، لكنهم أوضحوا أن أيا من السكان لم يصب بأذى حتى الآن.

ودعا المشتكون، سلطات المدينة إلى التدخل لإيجاد حل، لاسيما أن ثمة من يربط بين هجوم الحشرات وانكسار إحدى قنوات الصرف الصحي على مقربة من الحي.