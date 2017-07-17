راكبة "سعودية" تُجبر طائرة تركية على الهبوط بمطار القاهرة

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سبق نيوز - هبطت طائرة ركاب تركية اضطرارياً بمطار القاهرة أثناء رحلتها من إسطنبول إلى جدة، اليوم الأحد؛ لتعرّض راكبة سعودية الجنسية لأزمة قلبية أثناء الرحلة، وتم نقل الراكبة إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.

وحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، صرحت مصادر طبية بالمطار، بأنه أثناء عبور الطائرة التركية في رحلتها رقم "69" الأجواء المصرية؛ أبلغ طاقم الضيافة قائدها بسوء حالة راكبة سعودية (49 عاماً)، وعلى للفور أبلغ برجَ المراقبة للهبوط بمطار القاهرة الدولي، وتم السماح له بالهبوط واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار.

وصعد الطبيب للطائرة وأجرى الإسعافات الأولية للراكبة، وتم نقلها بسيارة إسعاف المطار إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج.