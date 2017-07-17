طائرة ركاب مصرية تسببت بذعر في ألمانيا!

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أعلن متحدث باسم هيئة السلامة الجوية في ألمانيا، السبت 15 يوليو/تموز، أن طائرة ركاب مصرية تسببت بخرق طائرتين تابعتين للجيش الألماني حاجز الصوت في منطقة بين ولايتي هيسن وبافاريا.

وأوضح المتحدث أن السلطات الألمانية لم تتمكن، مساء الجمعة، لمدة تزيد عن 5 دقائق من الاتصال مع الطائرة المصرية، الأمر الذي أدى إلى إخطار القوات الجوية بالأمر، وفقا لما هو معمول به في هذه الحالات. فأقلعت طائرتان تابعتان للجيش الألماني من مدينة نويبورغ في بافاريا، ولحقتا بالطائرة المصرية بسرعة كبيرة ما جعلهما تخترقان حاجز الصوت وتتسببان بضجيج مخيف.

وذكرت الشرطة أنها تلقت اتصالات من مواطنين في عدة مدن، أصيبوا بالقلق من الضجيج الذي تسببت به الطائرتان.

الملفت أن تدخل طائرتي الجيش لم يكن ضروريا، إذ أن طاقم الطائرة المصرية كان قد اتصل عبر اللاسلكي بمطار مونستر/أوسنابروك حتى قبل لحاق الطائرتين بها، ومن المرجح أن الطائرة المصرية استخدمت قبل نجاح اتصالها ترددا خاطئا.