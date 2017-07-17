سلطات كردستان العراق: البغدادي حي يرزق!

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أعلن متحدث باسم سلطات إقليم كردستان أن أربيل واثقة بنسبة 99% من أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي حي وموجود حاليا جنوبي مدينة الرقة السورية.

وتابع لاهور طالباني، مسؤول جهاز الأمن والمعلومات في إقليم كردستان، في تصريح لوكالة "رويترز" أن "داعش" بعد هزيمته في العراق وسوريا، سيعمل على زعزعة الاستقرار وسيتبنى أساليب تنظيم "القاعدة"

وسبق لخلية الصقور الاستخبارية العراقية أن رجحت أيضا أن البغدادي لا زال حياً في سوريا. ونفت خلية الصقور الأنباء عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" بضربة جوية روسية مؤخراً، مؤكدة أنه موجود داخل الأراضي السورية وخارج مدينة الرقة.

وكانت وسائل إعلام عراقية وسورية قد تحدثت نقلا عن مصادر في تلعفر العراقية ودير الزور السورية، في 11 من الشهر الجاري، عن صدور بيان عن التنظيم الإرهابي يوكد وفاة زعيمه، دون توضيح ملابسات مصرعه.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد رجحت أن يكون البغدادي قُتل على مشارف مدينة الرقة أواخر مايو/أيار الماضي جراء إحدى الغارات الروسية، إلا أن مسؤولين روس أقروا بعدم وجود معلومات تؤكد تصفية زعيم التنظيم الإرهابي في تلك الغارة بشكل مطلق.