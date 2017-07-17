بالفيديو - قصة "تنورة" خلود التي قلبت السعودية!

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انشغلت مواقع التوصل الاجتماعي السعودية بقصة فتاة تدعى "خلود" بعدما انتشرت صور ومقطع مصور لها على وسائل التواصل وهي ترتدي تنورة قصيرة في أحد شوارع المملكة.

وانتشرت صور الفتاة على حسابات المستخدمين في المملكة وأنقسموا إلى فريقين الاول يطالب بمحاكمتها لمخالفتها قوانين المملكة التي تفرض زيا محددا على نسائها، بينما الفريق الثاني يرى أن الفتاة لم ترتكب أي جرم وأن من حق أي شخص اختيار ملبسه بحرية كاملة.

ونشط المستخدمون على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، وتفاعلوا جميعا على هاشتاغ "#مطلوب_محاكمه_مودل_خلود" ما جعله يصل إلى الهاشتغات الأكثر تداولا داخل المملكة.

واتهم منتقدو تصرف خلود، أن لها هدف غير معلن فيما أقدمت عليه.

(sputnik)