تركيا تطرد آلافا من الجيش والشرطة وموظفين

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طردت الحكومة التركية أكثر من 7 آلاف من رجال الشرطة والجيش والموظفين بالوزارات والأكاديميين من وظائفهم قبل يوم من الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، بحسب مرسوم نشر الجمعة.

وتم تسريح 7563 شخصاً في إطار موجة التطهير الجديدة هذه استناداً إلى الوكالة التي أضافت أنّ السلطات أحالت أيضاً 342 عسكرياً على التقاعد.

وكانت صحيفة "حرييت" أوردت أنّ عدد المسرحين 7348 شخصاً، بينهم 2303 شرطيين

وفصلت تركيا أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب، واعتقلت 50 ألفا من الجيش والشرطة وقطاعات أخرى.

وسبق أن نددت الأمم المتحدة بالإجراءات التركية، التي لا يمكن بحسب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد أن تكون اتبعت معايير قانونية نظرا للعدد الهائل للمستهدفين من هذه الحملة.

وتتيح حالة الطوارئ المفروضة عقب محاولة الانقلاب للحكومة التركية إصدار مراسيم مباشرة.